INPS, PNRR: raggiunti in anticipo gli obiettivi 2023 sulla digitalizzazione

(Teleborsa) - In anticipo rispetto alle scadenze assegnate,. È quanto emerge nel corso della seduta odierna del Comitato di Attuazione del Progetto, composto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da INPS.Entro il 2023, a fronte di un, l’Istituto era tenuto ad introdurre. Già nel correnteIl percorso di progressiva digitalizzazione, rinnovando l’impegno costante dell’Istituto e del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad elevare la qualità dei servizi, rendendoli più semplici, personalizzati, proattivi ed efficienti.