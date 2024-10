Zurich: torna il road show dedicato agli agenti

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi la seconda giornata delche ha visto tutta lariunita in due appuntamenti a Roma e Milano con l'obiettivo di commentare i risultati finora raggiunti nel 2024 e tracciare la rotta dei prossimi mesi. "Il road show, che ha coinvolto oltre mille professionisti, – fa sapere Zurich in una nota – è stata l'occasione per fare il punto sugli obiettivi conseguiti a quasi due anni dall'avvio delUn percorso fondato su innovazione di prodotto e di processo, digitalizzazione, sviluppo delle competenze e sinergia tra gestione del risparmio e assicurazioni".Nel corso delle due giornate si sono susseguiti gli interventi del top management della Compagnia, introdotti da un approfondimento diHead of Distribution, Marketing & Customer di Zurich Italia che, valorizzando l'importante lavoro compiuto della rete durante l'anno, ha tracciato la rotta per i mesi a venire. Con un focus sulla forza innovativa degli agenti, Colio ha sottolineato l'importanza della rete nello sviluppo e nella crescita di Zurich, concentrandosi in particolare su due temi: investire sul passaggio generazionale e cogliere l'opportunità rappresentata dall'AI al servizio delle reti di vendita e dei clienti."La forza della nostra rete agenziale – ha affermato– rappresenta uno dei pilastri del modello di business e del successo di Zurich Italia; mettendo a disposizione dei nostri clienti un servizio consulenziale distribuito capillarmente sul territorio. Oggi guardiamo ai traguardi raggiunti e ci rivolgiamo con entusiasmo verso le prossime tappe del nostro percorso che ci vedrà protagonisti di una trasformazione sempre più rapida della distribuzione assicurativa".