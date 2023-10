JPMorgan, trimestrale in crescita grazie a NII e basso costo del credito

JPMorgan Chase

(Teleborsa) -, una delle più grandi banche d'affari al mondo, ha riportato nelundi 13,2 miliardi di dollari (in crescita del 35%, o del 24% escludendo First Republic), o 4,33 dollari per azione, rispetto all'utile netto di 9,7 miliardi di dollari, o 3,12 dollari per azione, nel terzo trimestre del 2022.sono stati di 40,7 miliardi di dollari, in crescita del 21%, o del 15% escludendo First Republic. Il reddito da interessi netti () è stato di 22,9 miliardi di dollari, in crescita del 30%. Il NII escluso Markets è stato di 23,2 miliardi di dollari, in crescita del 37%, guidato da tassi più alti e saldi rotativi più elevati nei servizi di carte, parzialmente compensati da saldi di deposito inferiori.L'è stato di 1,4 miliardi di dollari, riflettendo net charge-offs di 1,5 miliardi di dollari e un rilascio di riserve nette di 113 milioni di dollari."La società ha prodotto, generando un utile netto di 13,2 miliardi di dollari e un ROTCE del 22%, anche se riconosciamo che questi risultati beneficiano dei nostri guadagni superiori su due fronti - margine di interesse netto e costi del credito sotto la normalità - entrambi destinati a normalizzarsi nel tempo. Il nostro coefficiente patrimoniale CET1 è aumentato ulteriormente al 14,3%", ha commentato il"Attualmente, i consumatori e le imprese statunitensi rimangono generalmente sani, anche se i consumatori stanno spendendo le loro riserve di liquidità in eccesso - ha aggiunto - Tuttavia, mercati del lavoro persistentemente tesi e livelli di debito pubblico estremamente elevati con i maggiori deficit fiscali mai registrati in tempo di pace stanno. Inoltre, non conosciamo ancora le conseguenze a lungo termine della stretta quantitativa, che riduce la liquidità nel sistema in un momento in cui le capacità di market-making sono sempre più limitate dalle normative".L'utile netto diè stato di 3,1 miliardi di dollari, in calo del 12%, con un fatturato netto di 11,7 miliardi di dollari, in calo del 2%.L'utile netto diè stato di 1,4 miliardi di dollari, in aumento del 16%, o in calo del 12% escludendo First Republic. I ricavi netti sono stati di 5 miliardi di dollari, in crescita del 10%, o relativamente stabili escludendo First Republic, guidati da commissioni di gestione più elevate su forti afflussi netti e livelli medi di mercato più elevati, compensati da commissioni di performance inferiori e minori proventi da interessi netti.