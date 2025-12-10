Milano 16:53
Indice costo lavoro USA (QoQ) nel terzo trimestre

Indice costo lavoro USA (QoQ) nel terzo trimestre
USA, Indice costo lavoro nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,8%, in calo rispetto al precedente +0,9% (la previsione era +0,9%).
