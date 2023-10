UK, multa da 11 milioni di sterline a Equifax per cyber-security breach

Equifax Inc

(Teleborsa) - La(FCA) del Regno Unito ha, una delle più grandi agenzie di controllo dei crediti, perper non aver gestito e monitorato la sicurezza dei dati dei consumatori del Regno Unito che aveva esternalizzato alla sua società madre con sede negli Stati Uniti.Nel 2017, la società madre di Equifax,, è stata soggetta a. Gli hacker sono stati in grado di accedere ai dati personali di circa 13,8 milioni di consumatori del Regno Unito perché Equifax ha esternalizzato i dati ai server di Equifax Inc negli Stati Uniti per l'elaborazione.L'attacco informatico e l'accesso non autorizzato ai dati erano "", ha sostenuto la FCA, sottolineando che Equifax non ha considerato il suo rapporto con la società madre come un outsourcing. Di conseguenza, non è riuscita a fornire una supervisione sufficiente su come i dati inviati fossero adeguatamente gestiti e protetti."Le società finanziarie detengono dati sui clienti che sono molto attraenti per i criminali - ha commentato Therese Chambers, Joint Executive Director of Enforcement and Market Oversight presso la FCA - Hanno il dovere di mantenerli al sicuro ed Equifax non è riuscita a farlo. Hanno".