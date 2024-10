Cy4gate, nuovo contratto nel settore defence

Cy4gate

(Teleborsa) -, player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha siglato un contratto per un valore complessivo di più di 1 milione di uro per un importante contratto per il settore Defence nel dominio navale tramite ELT Group, azienda leader in Europa nella Difesa Elettronica da oltre 70 anni, azionista di riferimento del Gruppo Cy4Gate.Il contratto, della, ha la finalità di irrobustire le capacità di difesa da potenziali attacchi cibernetici di quattro Fregate di una Marina Militare estera, tramite la fornitura di tecnologie particolarmente performanti supportate da una profonda expertise nello specifico settore.Si tratta di piattaforme navali in fase di upgrade, che per la prima volta integrano un requisito operativo di cyber difesa. Questo cambiamento è il risultato dell’evoluzione delle minacce, che ha portato il conflitto a estendersi anche sul dominio cibernetico.Il progetto si avvarrà delle tecnologie proprietarie già sviluppate e dell’Intelligenza Artificiale, per la quale Cy4Gate crea internamente algoritmi specifici per la difesa cibernetica.