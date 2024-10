Cy4Gate, contratti per 2,5 milioni di euro in ambito cyber security

Cy4Gate , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha siglato nelle ultime settimane contratti per un valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro con primari clienti corporate e istituzionali per l'acquisizione di soluzioni in ambito cyber security e per la durata di un anno.

(Teleborsa) -I contratti si riferiscono alladel gruppo Cy4GATE e sviluppata da DIATEAM, che sarà impiegato nel pieno delle potenzialità per attività di test & validation delle infrastrutture OT/IT del cliente e per advanced cyber training a beneficio del team di cyber security (red & blue team training), sia di soluzioni in ambito Fraud Protection & Prevention basate sulla Cognitive Security Platform di XTN che fa dell'Intelligenza Artificiale il motore alla base degli specifici algoritmi dedicati al dominio dell'antifrode nel settore banking."Si tratta di contratti importanti per valore ma anche per il livello di performance delle tecnologie richieste, a conferma di un percorso di investimento pluriennale del gruppo in una direzione che incontra e soddisfa vere necessità operative dei nostri clienti, grazie a piattaforme sulle quali abbiamo il pieno controllo tecnologico e, pertanto, la capacità di adattarle alle peculiarità dei nostri clienti", ha commentato il