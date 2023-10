UnitedHealth rivede guidance dopo utili trimestrali sopra le attese

UnitedHealth Group

(Teleborsa) -, uno dei principali fornitori americani di prodotti e servizi sanitari, ha chiuso il terzo trimestre 2023 conin crescita del 14% a 92,4 miliardi di dollari ein aumento del 14% a 8,5 miliardi di dollari. L'EPS è stato di 6,24 dollari per azione, mentre l'è stato di 6,56 dollari (sopra le attese degli analisti per 6,32 dollari)."Grazie alla costante attenzione dei nostri colleghi nell'aiutare le persone ad accedere e ricevere le cure di cui hanno bisogno, siamo ben posizionati per aiutare ancora più persone e continuare a generare una", ha affermato il CEO Andrew Witty.La società hanetti per l'intero anno 2023 da 23,60 a 23,75 dollari per azione e ha adeguato gli utili netti rettificati da 24,85 a 25,00 dollari per azione (rispetto alla precedente previsione compresa tra 24,70 e 25,00 dollari).