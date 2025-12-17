Giappone, ordini macchinari ottobre in aumento e sopra attese

(Teleborsa) - Aumentano più delle attese gli ordini di macchinari del settore privato in Giappone a ottore 2025. È quanto emerso dall'ultimo report dell'Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI). Il totale degli ordinativi al settore privato segna un incremento su base mensile del 2,3% dopo il +8,2% riportato a xsettembre.Aumentano del 7% gli ordini core, cioè al netto delle componenti più volatili, dopo il +4,2% precedente, risultando nettamente al di sopra del -1,8% del consensus.Il dato complessivo degli ordini, che risulta in calo del 6,8% dopo il +3,9% precedente, è stato bilamnciato dall'incremento di quelli governativi (+22,9%) e dal calo egli ordini esteri (-21,8%).