Milano 17:35
43.519 +0,32%
Nasdaq 20:34
25.522 -0,33%
Dow Jones 20:34
47.791 -0,19%
Londra 17:35
9.711 +0,19%
Francoforte 17:35
23.882 +0,79%

New York: giornata depressa per United Health

Rosso per la big delle assicurazioni sanitarie, che sta segnando un calo del 2,14%.
