ESI approva nuovo piano. Vede EBITDA 2026 a 6 milioni di euro

ESI

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili, ha, finalizzato a cogliere il forte trend di crescita della capacità fotovoltaica istallata a livello globale, e con l'obiettivo di continuare a creare valore per la società e gli azionisti.Il piano prevede laper conto dei propri clienti per una potenza installata pari a complessivi 164 MW di cui circa 119 MW derivanti dalle B.U. EPC e System Integrator e 45 MW sviluppati attraverso la. In particolare, l'obiettivo della nuova B.U. Development & Construction è lo sviluppo e la costruzione in proprio di impianti fotovoltaici da poter cedere ai main clients, già connessi alla rete e funzionanti.Al completamento del piano, ESI prevede di raggiungere undi 69,3 milioni di euro, con un CAGR (2022A-2026E) pari al +23%. L'atteso al fine 2026 è pari a 6 milioni di euro con undel 8,7%. L'atteso è pari a 5,6 milioni di euro con undel 8,1%. La, a fine 2026, è prevista essere cash negative per 3,5 milioni di euro, con un indebitamento funzionale allo sviluppo del business e alla realizzazione della nuova Business Unit Development & Construction."Il piano approvato dal CdA evidenzia la volontà e l'impegno incessante della ESI nel consolidare la propria leadership di mercato facendo leva sulle proprie competenze e sulla propria capacità tecnica al fineallo sviluppo delle energie rinnovabili - ha commentato l'- In questa ottica si inserisce la nuova Business Unit Development & Construction il cui obiettivo è di sviluppare e realizzare in proprio campi fotovoltaici di media dimensione da cedere già connessi alla rete e funzionanti ad operatori di riferimento del settore".ESI ha anche comunicato che il CdA ha provveduto alla, nominando al suo posto l'attuale direttore generale. La nomina è avvenuta per cooptazione, previo parere favorevole del collegio sindacale.