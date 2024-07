Antares Vision, Equita conferma Buy: prevista riduzione dell'organico di circa l'8/9%

Equita

Antares Vision

(Teleborsa) -ha confermato il(aper azione) e la(a) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, dopo che il broker ha recentemente ospitato a Parigi. "A nostro avviso, il tono delle discussioni è stato costruttivo e rafforza la nostra convinzione che la società dispone di leve da utilizzare per incrementare gli utili e il flusso di cassa", si legge in una ricerca.Nel corso degli incontri, il nuovo management team (Luca Mazzantini CEO e Stefano De Rosa CFO) ha avuto l'opportunità di fornire più colore sui principali pilastri del piano industriale triennale ( pubblicato a metà giugno ). Ilcon unnel primo semestre 2024 (previsto intorno al 70-80% entro il primo semstre del 2025).Tra i principali messaggi emersi, c'è quello checon l'obiettivo di tornare al 20% di margine EBITDA entro il 2026 (livello raggiunto nel 2021) e ridurre materialmente la leva finanziaria. Solo per citare le principali iniziative: nuove procedure interne, nuove linee guida commerciali (focus sugli utili e sul flusso di cassa per i bonus piuttosto che sul mero fatturato), misure di efficienza (è prevista unacon risparmi sui costi di circa 5 milioni di euro all'anno), maggiore attenzione ai prodotti standardizzati e alle aree geografiche redditizie (ad esempio per uscire dai paesi asiatici per le macchine per l'ispezione farmaceutica), entità legali inferiori (nell'anno fiscale 23 erano addirittura 27)."A nostro avviso, il carico di lavoro da svolgere è ancora notevole e saranno- scrivono gli analisti - Detto questo, il tono delle discussioni è stato costruttivo e rafforza la nostra convinzione che la società abbia ancora un lungo percorso di crescita davanti a sé (rispetto ai bassi livelli del 2023) e leve che può utilizzare per incrementare gli utili e il flusso di cassa (EBITDA da 13 milioni a 48 milioni di euro dal 2023 al 2026)".