Host 2023: controllo approvvigionamenti e tecnologie per superare difficoltà mercato

(Teleborsa) - Pizza, pasta, pane, caffe e gelato sono i protagonisti di, che dal 13 al 17 ottobre ha portatoe aziende più importanti del mondo del fuori casa., di cui il, si sono radunati in uno degli eventi più ampi per Fiera Milano, occupando ben 14 padiglioni.Oltre all’Italia infatti, iper numero di espositori annoveranoche vedono in Host Milano un’opportunità di fare business 'mondo su mondo". Seguono, cui si aggiungonoLa manifestazione coniuga unaad approfondimenti verticali sulle tecnologie innovative specifiche per ogni settore; non solo attrezzature quindi, ma anche spazio all'arredo, al design, ai nuovi metodi di pagamento. Grande spazio anche al mondo del caffè e caffetteria, a cui sono dedicati 4 padiglioni, dove convivono design innovativi e metodi tradizionali. Interesse in crescita per l'automazione, che diventa sempre più intelligente: si spazia dai sistemi gestuali per automatizzare la colazione in hotel, a robot programmabili in grado di preparare il sushi.Ottimizzare le preparazioni, programmare le scorte e semplificare i processi di gestione sala e pagamento sono le reali necessità per gli operatori, in un periodo storico in cui il mercato consolida unadopo il periodo pandemico, con un. Il mercato del fuori casa ha infatti un valore stimato dirispetto all'anno recordo del 2019. Il settore ha peròe e dell'aumento dei costi delle materie prime: 17.168 ristoranti hanno infatti cessato l'attività, a fronte di un numero di nuove aperture di poco superiore alle 9000 unità (fonte: Osservatorio Ristorazione).Il prossimo futuro ha però delle, che vengono direttamente dal pubblico. Secondo un'analisi di, presentata contestualmente all'inaugurazione di Host, i consumatori sono sempre più intenzionati a non abbandonare le proprie abitudini nel fuori casa. A giugno di quest’anno i channo raggiunto isul corrispondente periodo precedente e ben oltre i 50 miliardi stimati a inizio anni per il primo semestre), raggiungendo numeri molto vicini al pre-pandemia.Sebbene l’attenzione relativa all’aumento dei prezzi resti alta, i; il 40% infatti, grazie allee al, si gode di più l’esperienza in bar e ristoranti e al 46% piaceper interagire con i luoghi che frequenta. L'aumento dei prezzi fa crescere anche le aspettative e la, il 48% dei consumatori italiani infatti si aspetterebbe innovazioni su ricette e sapori.Secondo Circana l’occasione didiventacon cibo e bevande in casa, e 3 consumatori su 4 sono disposti a pagare di più per un'esperienza di valore. Nonostante questo, il mercato deltoccano un valore di, segnando un. Questo mercato parallelo non contribuisce direttamente al mercato del fuori casa, ma l’aumento delle nascite di dark kitchen, ghost kitchen e shared kitchen, ovvero tutti luoghi pensati ed attrezzati per realizzare preparazioni appositamente studiate per il delivery, aumenta di fatto la