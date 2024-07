Stellantis: ambizione 1 milione veicoli ma serve stabilità domanda

(Teleborsa) -attraverso aiuti diretti e indiretti, per competere a livello internazionale". Lo sottolinea Stellantis, commentando il report Fim-Cisl pubblicato oggi."Stellantis Italia - si legge -, nel caso di Mirafiori, alla 500e". In Stellantis, aggiunge la casa automobilistica, "siamo impegnati a mitigare questo impatto con nuove iniziative e progetti con ricadute occupazionali tra cui, proprio a Torino, il Mirafiori Automotive Park 2030, che è al centro di una riqualificazione per diventare un polo che riunisce funzioni centrali, sviluppo tecnologico, produzione e attività di economia circolare. Per questo la sua profonda trasformazione, con otto nuove attività assegnate a Torino dalla creazione di Stellantis (tra cui ad esempio il Battery Technology Center, l'Economia Circolare, l'eDCT, etc.), richiede attenzione, formazione e investimenti con cui continuare a offrire veicoli, tecnologie e servizi che possano conquistare clienti in tutto il mondo", prosegue la nota del gruppo.Commentando sempre il report, Stellantis aggiunge che "èo il prolungamento della produzione della Fiat Panda a Pomigliano, senza trascurare il rinnovamento dell'intera gamma dei veicoli commerciali ad Atessa o l'impianto di Modena. Elementi - chiosa il gruppo valorizzati anche nel report della FIM-Cisldell'elettrificazione e di una maggiore stabilità della domanda", sottolinea infine Stellantis che rivendica di essere stata "sempre disponibile a un confronto con tutte le parti coinvolte nell'interesse dell'azienda, dei suoi lavoratori e del territorio".