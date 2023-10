AssoNEXT in pressing sul MEF per prorogare il bonus IPO

(Teleborsa) -, l'Associazione Italiana delle PMI Quotate, èanche per le società che arriveranno in quotazione nel 2024. "Mi auguro che, tra le importanti attività di rilancio del paese, vorrete ancora una volta premiare le PMI che accedono al mercato dei capitali grazie a una misura di robusto sostegno volta ad alleviare i costi di quotazione, così come anche raccomandato anche dalla Commissione UE", ha scritto in una lettera il presidente di AssoNEXT,Natali ha ricordato che il mercato Euronext Growth Milan (EGM) ha registrato un, grazie all’effetto combinato dei Piani Individuali di Risparmio () e del: +155% in termini di società quotate rispetto al 2016, +229% in termini di capitalizzazione rispetto al 2016.Dall'introduzione, nel quadriennio di applicazione 2018-2021, l'incentivo fiscale sui costi di quotazione hacon un utilizzo complessivo della misura da parte delle PMI di circa