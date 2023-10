CRIF: nei primi 9 mesi dell'anno aumenta la domanda di prestiti (+2,1%)

(Teleborsa) - Secondo l’ultima analisi delsu, nei primi 9 mesi del 2023 le richieste di prestiti da parte delle famiglie si caratterizzano per una crescita del +2,1% rispetto al corrispondente periodo 2022. Tuttavia, se guardiamo al singolo mese di settembre si registra una contrazione contenuta della domanda, -2,0%. L’si attesta a, con una crescita del 2,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. Entrando nel dettaglio dei primi nove mesi dell’anno, i prestiti personali crescono del +20,4%, mentre l’importo medio subisce una contrazione del 4,9%, toccando un valore di 11.725 euro.Dinamica inversa per i, che segnano un -9,0% ma con un importo medio che si è mantenuto pressoché stabile (+0,2% rispetto allo stesso periodo del 2022), e un valore complessivo di 5.893 euro. Se guardiamo al solo mese di settembre registriamo un ulteriore contrazione del 14,2% per i prestiti finalizzati, mentre i prestiti personali hanno una leggera flessione, -1,7%.“Nonostante un contesto economico alquanto instabile e complesso, come il rialzo dei tassi di interesse, inflazione e crisi geopolitiche, le famiglie italiane non hanno smesso di rivolgersi agli istituti di credito per sostenere i propri consumi. Per quanto riguarda la domanda digitale, mantiene il primato la Generazione Z (+15%) rispetto a settembre 2022, mentre per le altre generazioni, dopo la spinta pandemica che ha accelerato la trasformazione digitale, abbiamo i primi segnali di arresto dopo una crescita esponenziale a tre cifre avvenuta nei mesi scorsi” – spiega, Executive Director di CRIF.L’analisi delladelle richieste per fascia di importo del finanziamento conferma che nei primi nove medi del 2023 le preferenze degli italiani si sono concentrate nella classe inferiore ai, che arriva a spiegare il 53,7% del totale. Approfondendo l’analisi per, ben il 70,3% delle richieste di prestiti finalizzati presenta importi al di sotto dei 5.000 euro; la stessa classe d’importo risulta la preferita anche per i prestiti personali, con il 33,0% del totale.Per quanto riguarda invece la distribuzione perdei finanziamenti si evince che nei primi nove mesi dell’anno, i piani di rimborso superiori ai 5 anni sono quelli maggiormente richiesti, con una quota pari al 27,8% del totale. Se guardiamo alle diverse forme tecniche, i prestiti finalizzati concentrano la metà delle(50,3%) tra i 18 mesi e i 36 mesi, mentre i prestiti personali si sono indirizzati sempre di più verso piani disuperiori ai 5 anni (50,1%).Osservando, infine, la distribuzione dellein relazione all’età del richiedente, il Barometro CRIF evidenzia come nei primi 9 mesi dell’anno sia stata la fascia compresa tra i 45 e i 54 anni a risultare maggioritaria, con una quota pari al 23,6% del totale, seguita da quella tra i 35 e i 44 anni (20,7%).