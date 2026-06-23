Mercato auto europeo in crescita: a maggio immatricolazioni su del 3,2%

(Teleborsa) - Il mercato automobilistico europeo continua il percorso di crescita: a maggio 2026 le immatricolazioni nell’Unione Europea hanno raggiunto 955.013 unità, con un aumento del 3,2% rispetto allo stesso mese del 2025. Nei primi cinque mesi dell'anno, i volumi immatricolati raggiungono 4.748.801 unità, con una variazione positiva del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.



"A maggio il mercato europeo dell’auto chiude a +3,2%, registrando la quarta variazione positiva consecutiva da inizio anno, seppur con un rallentamento dei ritmi di crescita – commenta Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA. La transizione verso la mobilità a zero emissioni procede, intanto, con velocità differenti nei vari Paesi. In Italia, nonostante la crescita a doppia cifra delle immatricolazioni di vetture elettriche nel mese (+86,5%) e nel progressivo da inizio anno (+75,7%), la quota delle vendite di BEV a gennaio-maggio 2026 si ferma all’8,2%, ultima nel confronto con gli altri 4 major market, mentre le ibride tradizionali superano il 50% di quota.



Contemporaneamente, in UE continua il dibattito sul Pacchetto Automotive e sia il Parlamento che il Consiglio mostrano evidenti spaccature sull’adozione di un approccio condiviso. ANFIA prosegue, in questo senso, la sua opera di sensibilizzazione per l’attuazione di un percorso pragmatico che tenga in debito conto le esigenze dei consumatori e la necessità di un rafforzamento competitivo della filiera automotive europea, che trovi espressione anche nella prossima definizione di requisiti di contenuto locale per valorizzare la produzione di autoveicoli sul territorio".



Considerando l’area UE allargata a EFTA e Regno Unito, il mercato di maggio cresce del 3,6%, con 1,15 milioni di immatricolazioni. Tra i principali mercati, l’Italia registra un aumento del 7,6%, il Regno Unito del 7,1% e la Francia del 3,7%; più stabile la Germania (+0,1%), mentre la Spagna chiude in calo dello 0,8%.



Sul fronte delle alimentazioni, continua la crescita delle vetture elettrificate. Nell’UE le auto elettriche (BEV) aumentano del 42,9%, le ibride plug-in del 12,2% e le ibride tradizionali del 9,7%. Complessivamente, le vetture elettrificate rappresentano il 67,8% del mercato europeo nel mese.



In Italia, a maggio 2026 il mercato auto cresce del 7,6%, con 150.043 immatricolazioni. Nei primi cinque mesi dell’anno le vendite raggiungono 789.802 unità, segnando un aumento del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 2025.



Secondo l’ISTAT, l’inflazione accelera, con i prezzi in aumento del 3,2% su base annua, trainati soprattutto dalla crescita degli energetici e dei servizi di trasporto. In particolare, aumentano benzina e altri carburanti, mentre rallenta la crescita del gasolio.



In Spagna, a maggio 2026 le immatricolazioni scendono dello 0,8% rispetto allo stesso mese del 2025, con 111.894 unità vendute. Nei primi cinque mesi dell’anno il mercato cresce comunque del 5,8%, raggiungendo 519.283 immatricolazioni.



La domanda resta sostenuta soprattutto dai privati, mentre calano le vendite del canale noleggio. Le famiglie continuano a preferire le auto ibride tradizionali e l’elettrificazione mantiene una quota superiore al 20%, con prospettive positive per la chiusura dell’anno in caso di maggiore stabilità dei prezzi energetici.



In Francia, a maggio 2026 le immatricolazioni crescono del 3,7% con 128.484 unità, mentre il progressivo da inizio anno registra un calo dello 0,6%. Prosegue il forte aumento delle auto elettriche (+92,7%), che raggiungono una quota del 29,1%, mentre continuano a diminuire benzina e diesel. Crescono anche le ibride (+14,7%).



In Germania, il mercato resta stabile a maggio con 239.448 immatricolazioni (+0,1%), ma nei primi cinque mesi dell’anno cresce del 3,6%. Le ibride rappresentano quasi il 40% del mercato, mentre le elettriche aumentano del 39,3% raggiungendo il 25% di quota. In calo invece benzina e diesel, con una riduzione delle emissioni medie delle nuove vetture.



Nel Regno Unito, maggio chiude con 160.662 immatricolazioni, in aumento del 7,1%, e il periodo gennaio-maggio cresce dell’8,7%. La domanda è sostenuta soprattutto dai privati. In crescita le ibride plug-in e le elettriche, mentre calano benzina e diesel. La transizione verso la mobilità elettrica prosegue, anche se resta il tema della competitività del settore e della sostenibilità del percorso verso la decarbonizzazione.







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