Cina, tassi di riferimento sui prestiti invariati per il 13° mese consecutivo

LPR a un anno al 3,0%, il quinquennale al 3,5%

(Teleborsa) - La Banca Popolare Cinese (PBOC) ha lasciato invariati i tassi di riferimento sui prestiti per il 13° mese consecutivo.



Il Board ha mantenuto il tasso primario sui prestiti a un anno (LPR) al 3,0%, in linea con le aspettative del mercato. Anche il LPR a cinque anni, parametro di riferimento per i mutui ipotecari, è rimasto invariato al 3,5%.



L’economia cinese ha mostrato segnali contrastanti negli ultimi mesi. Il settore manifatturiero orientato all’export è rimasto relativamente resiliente, mentre i consumi delle famiglie e il mercato immobiliare continuano a faticare.



La decisione sui tassi fa seguito ai recenti sforzi della PBOC per rafforzare il controllo sui tassi del mercato monetario a breve termine e migliorare la trasmissione della politica monetaria.

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