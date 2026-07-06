Mercati Euronext, raccolta delle IPO svetta a 4,6 miliardi di euro nei primi sei mesi

(Teleborsa) - Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati azionari di Euronext (incluso l'over allotment) è stato pari a 178 milioni di euro a giugno 2026, in aumento rispetto ai 144 milioni di euro di giugno 2025. Le nuove quotazioni sono state 15, contro le 4 del mese precedente e le 10 di giugno 2025.



Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati Euronext è stato invece pari a 4.595 milioni di euro nei primi sei mesi del 2026, in decisa accelerazione (+651%) rispetto allo stesso periodo del 2025 (612 milioni di euro), secondo quanto si legge nei dati mensili pubblicati dal gruppo che gestisce le piazze di Amsterdam, Atene, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi.



Prendendo solo il dato delle SME (con capitalizzazione sotto 1 miliardo di euro), la raccolta è stata di 178 milioni di euro (+24% su anno), con un totale da inizio anno pari a 795 milioni di euro (+30% rispetto ai primi sei mesi del 2025).

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