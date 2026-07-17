ISTAT: produzione nelle costruzioni stabile a maggio, trimestre ancora in crescita
(Teleborsa) - A maggio 2026 l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni rimane stabile rispetto al mese precedente, interrompendo la fase di crescita registrata nei due mesi precedenti (+1,9% a marzo e +0,8% ad aprile). Nonostante la stasi congiunturale, spiega l'ISTAT, nella media del trimestre febbraio-maggio si osserva un incremento rispetto al trimestre precedente.
Su base tendenziale, la serie corretta per gli effetti di calendario segna un aumento per il quarto mese consecutivo.
L'Istituto di statistica stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni rimanga invariato rispetto ad aprile.
Nella media del trimestre marzo-maggio 2026 la produzione nelle costruzioni, al netto della stagionalità, aumenta del 2,0% nel confronto con il trimestre precedente.
Su base tendenziale, l’indice grezzo registra una flessione dell’1,6%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 2,9% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 21 di maggio 2025).
Nella media dei primi cinque mesi del 2026, l’indice grezzo aumenta del 2,1%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 2,0%.
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