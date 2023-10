Roche, vendite 9 mesi sotto pressione da prodotti Covid e cambi

Roche

(Teleborsa) - Il produttore svizzero di farmaciha chiuso iconin aumento dell'1% (-6% in CHF) a 44,1 miliardi di CHF, anche se l'azienda ha dovuto compensare il significativo calo delle vendite di prodotti COVID-19 e l'erosione dei biosimilari (un totale di 4 miliardi di franchi pari al 9% del fatturato)., le vendite del gruppo sono cresciute del 9%.Viene sottolineato che l'rispetto alla maggior parte delle valute ha avuto un impatto negativo significativo sui risultati presentati in franchi svizzeri rispetto a tassi di cambio costanti."Abbiamo ottenutonei primi nove mesi del 2023, più che compensando il previsto calo della domanda di prodotti COVID-19 - ha commentato il- Le vendite del nostro gruppo, esclusi i prodotti COVID-19, hanno continuato a crescere fortemente del +9% a tassi di cambio costanti. Inoltre, abbiamo compiuto progressi significativi nella nostra pipeline di prodotti con numerosi studi clinici positivi. Sono particolarmente soddisfatto dei dati di fase III per Alecensa nel cancro del polmone in stadio iniziale".Roche ha. A causa del forte calo delledi prodotti COVID-19 pari a circa 4,5 miliardi di franchi, prevede un calo delle vendite del gruppo nell'intervallo low single digit (a tassi di cambio costanti). Escludendo questo calo delle vendite legato al COVID-19, Roche prevede una forte crescita delle vendite nel business di base di entrambe le divisioni.Inoltre, prevede che gliper azione si sviluppino sostanzialmente in linea con il calo delle vendite (a tassi di cambio costanti) e afferma di voler aumentare ulteriormente ilin franchi svizzeri.