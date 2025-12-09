Home Depot annuncia stime inferiori alle attese per vendite e utili dell'esercizio 2026

Home Depot

(Teleborsa) -, rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa, ha confermato le sue previsioni per l'anno fiscale 2025 ein occasione del proprio 2025 Investor and Analyst Conference."Ci concentriamo sulla crescita delle vendite e sulla realizzazione di rendimenti eccezionali per gli azionisti, supportati dalla nostra cultura e dai nostri valori - ha dichiarato- Gli investimenti che abbiamo effettuato negli ultimi anni hanno ulteriormente rafforzato i nostri distintivi vantaggi competitivi e ci posizionano al meglio per aumentare la nostra quota di mercato in un mercato potenziale complessivo di circa 1,1 trilioni di dollari".Per l'anno fiscale 2026: crescita delle vendite comparabili da circa 0% a 2% (al di sotto della media degli analisti del 2,34%, secondo dati LSEG); crescita delle vendite totali da circa 2,5% a 4,5%; margine operativo rettificato da circa 12,8% a 13,0%; utile per azione rettificato in aumento di circa 0% a 4% (vs attese degli analisti per +5,6%).Home Depot ha anche fornito un': crescita delle vendite totali da circa 5% a 6%; crescita delle vendite comparabili totali da circa 4% a 5%; crescita dell'utile operativo più rapida delle vendite; crescita dell'utile per azione di circa 0% a una cifra medio-alta."Il nostro mercato "Recovery Case" riflette le nostre aspettative di performance una volta che vedremo un'accelerazione dell'attività immobiliare e un aumento della spesa per progetti di grandi dimensioni, trainato dalla domanda repressa - ha affermato- Riteniamo che le pressioni sul mercato immobiliare si correggeranno e forniranno al mercato delle ristrutturazioni edilizie un supporto per una crescita più rapida rispetto all'economia generale, e prevediamo di continuare a crescere più rapidamente del nostro mercato".