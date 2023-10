Sviluppo sostenibile in Italia, a che punto siamo? La fotografia nel Rapporto ASviS (SEGUI LA DIRETTA)

(Teleborsa) -E' la domanda a cui risponde il nuovo Rapportorealizzatopresentato oggi.All’evento di presentazione, per il cui valore è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica, interverranno i presidenti dell’ASviS,, il direttore scientifico dell’Alleanza,il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,il Governatore della Banca d’Italia,, il giudice della Corte costituzionale,Giunto alla sua ottava edizione, il Rapporto ASviSdel nostro Paese verso il raggiungimento deiidentificando gli ambiti in cui bisogna intervenire per assicurare laGrazie al contributo di esperti ed esperte delle oltre 320 organizzazioni aderenti all’Alleanza, il Rapporto fornisce un quadro delle iniziative introdotte nel mondo, in Europa e in Italia a favore dello sviluppo sostenibile, a metà del percorso verso l’attuazione dell’Agenda 2030 individuandoper favorire