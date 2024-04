Redelfi, finanziamento per 15 milioni di euro da Anthilia per sviluppo BESS in Italia

Redelfi

(Teleborsa) -, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un contratto diconper l'implementazione di Battery Energy Storage System stand-alone (BESS) in Italia, e in particolare per lo sviluppo della pipeline BESS di Bright Storage, uno dei quattro driver del Piano Industriale 2023-2026.Nel dettaglio, il finanziamento, della durata di cinque anni, sottoscritto integralmente dai fondi Anthilia Must, Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV Co-Investment Fund, è pari a 15 milioni di euro, che verranno. La garanzia industriale dell'operazione è rappresentata da un valore minimo di 57 milioni di ricavi derivanti dai contratti ad oggi presenti in backlog inerenti al mercato BESS italiano, riflessi nel Piano Industriale. Il finanziamento prevederà interessi pagati semestralmente a un tasso di interesse variabile."La fiducia riposta nuovamente in noi da un'importante realtà come Anthilia conferma la validità del business model di Redelfi e del Piano Industriale 2023-2026 presentato al mercato - ha commentato- Questo finanziamento permetterà alla Società di proseguire la crescita nel settore green energy fornendo il fabbisogno necessario a completare uno dei driver del nostro Piano Industriale e consolidando la posizione di Redelfi come operatore riconosciuto nel mercato BESS"."Siamo molto soddisfatti di poter continuare a sostenere la crescita di un player di comprovata competenza nell'ambito delle energie rinnovabili, in grado di sviluppare progetti innovativi portati avanti, grazie anche alla rete di partner creata nel tempo sia in Italia che in USA - ha dichiarato- Inoltre, la natura green del Gruppo e la sua attenzione ai principi ESG contraddistinguono Redelfi come un partner ideale per Anthilia, che mira a supportare le PMI italiane che guardano al futuro con una visione sostenibile".