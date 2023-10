Technogym svetta in Borsa dopo nuovo Buy da Berenberg

Technogym

(Teleborsa) -il titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellnes, dopo che gli analisti di Berenberg hanno iniziato la copertura con unae unper azione.Il broker afferma che la valutazione attuale "la crescita dei ricavi dell'azienda, il potenziale di espansione dei margini e la forte conversione in contanti".Gli analisti dihanno invece rivisto al ribasso ilper azione, dai precedenti 8,70 euro.Spicca il volo, che si attesta a 7,39 euro, con un, risultando il. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 7,555 e successiva a quota 7,865. Supporto a 7,245.