Borse europee positive in attesa dell'inflazione PCE statunitense

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente
. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, con l'attenzione degli investitori rivolta all'inflazione PCE statunitense in uscita oggi
. Se ormai è scontato un nuovo taglio dei tassi da parte della Fed nella riunione di settimana prossima, occorrerà capire quale potrà essere il sentiero dei tassi per il prossimo anno, la cui ulteriore riduzione potrebbe rappresentare un importante supporto ai mercati azionari.
In Germania
, gli ordini all'industria sono aumentati
di +1,5% m/m (contro +0,3% atteso e +2% precedente), trainati dalle grandi commesse (soprattutto in ambito trasporti). In Italia
, ad ottobre c'è stato
un incremento congiunturale delle vendite al dettaglio, il primo dopo tre mesi, che riguarda sia il settore alimentare che quello non alimentare.
Nel terzo trimestre del 2025, il PIL
destagionalizzato è aumentato dello 0,3% nell'area euro
(+0,2% la stima precedente) e dello 0,4% nell'UE, rispetto al trimestre precedente, secondo i dati Eurostat. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il PIL è aumentato dell'1,4% nell'area euro e dell'1,6% nell'UE. Il numero di occupati
è aumentato dello 0,2% nell'area euro (+0,1% la stima precedente) e dello 0,1% nell'UE sempre nel terzo trimestre del 2025, rispetto al trimestre precedente. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, l'occupazione è aumentata dello 0,6% nell'area euro (+0,5% la stima precedente) e dello 0,5% nell'UE.
Tra gli annunci societari
, Leonardo
e la Direzione Nazionale degli Armamenti hanno firmato
un contratto pluriennale, relativo al Supporto Logistico per la flotta di velivoli da trasporto tattico C-27J "Spartan" dell'Aeronautica Militare; Avio prevede
l'assegnazione di nuovi contratti per oltre 600 milioni di euro nel periodo 2026-2027 dopo il Consiglio Ministeriale 2025 degli Stati Membri dell'ESA.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,166. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,39%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 59,65 dollari per barile.
Torna a scendere lo spread
, attestandosi a +77 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,47%. Tra i mercati del Vecchio Continente
seduta senza slancio per Francoforte
, che riflette un moderato aumento dello 0,51%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a +0,16%, e piccolo passo in avanti per Parigi
, che mostra un progresso dello 0,31%.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano
, con il FTSE MIB
che si attesta a 43.606 punti, mentre, al contrario, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 46.303 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,7%); come pure, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,61%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, tonica DiaSorin
che evidenzia un bel vantaggio del 2,56%. In luce Nexi
, con un ampio progresso dell'1,85%. Andamento positivo per Stellantis
, che avanza di un discreto +1,67% (upgrade a Buy da Intesa e DZ Bank). Ben comprata Prysmian
, che segna un forte rialzo dell'1,56%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su ENI
, che ottiene -1,90% (downgrade a Underweight da JPMorgan). Deludente Italgas
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Enel
, che mostra un piccolo decremento dello 0,69%. Discesa modesta per Leonardo
, che cede un piccolo -0,63%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Fincantieri
(+4,18%), Safilo
(+3,46%), Technogym
(+3,27%) e El.En
(+2,48%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Comer Industries
, che prosegue le contrattazioni a -1,86%. Calo deciso per Zignago Vetro
, che segna un -1,57%. Pensosa Acea
, con un calo frazionale dell'1,25%. Tentenna Moltiply Group
, con un modesto ribasso dello 0,79%.