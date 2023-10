Tumore al seno, innovazione ENEA per radioterapia più efficace e meno invasiva

(Teleborsa) - Messo a punto da un team di ricercatoriun prototipo innovativo in grado di trattareL’innovazione, denominataè in grado di limitare al massimo i danni collaterali salvaguardando i tessuti sani ed è stata resa nota oggi in occasione della Giornata internazionale contro il tumore al seno, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione.Il prototipo - spiega la nota -di Acceleratori di particelle e applicazioni medicali del Centro Ricerche di Frascati ed ha come caratteristica principale il trattamento del tumore alla mammella con la paziente in posizione prona, invece che supina, al fine di risparmiare i tessuti sani circostanti, quali ad esempio polmoni e cuore. Rispetto ai sistemi tradizionali il prototipoma anche per la minore invasività in quanto si tratta di un sistema progettato per ridurre al minimo le richieste di schermatura della sala di trattamento. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente indicato per i reparti di radioterapia, con benefici in termini di costi complessivi, tempi e riduzione delle liste d’attesa.introducendo nuove tecnologie e rafforzando il dialogo con le imprese”, sottolinea, responsabile del laboratorio ENEA di Acceleratori di particelle e applicazioni medicali. “Il nostro laboratorio è aperto alla collaborazione con il mondo produttivo a partire dal trasferimento tecnologico e di know-how per costruire un’alleanza con le imprese, favorire processi di open innovation e creare progresso e benessere, obiettivo finale dell’infrastruttura TECHEA che stiamo costruendo all’ENEA di Frascati”.Il prototipo è stato realizzato nell’ambito del Progetto TECHEA (TECHnology for HEAlth) condotto dalla Divisione ENEA di Tecnologie fisiche per la sicurezza e la salute, volto a realizzare e mettere in rete un’infrastruttura tecnologica di sviluppo, validazione e avvio alla commercializzazione di prototipi di sistemi, basati su tecnologie fisiche, per applicazioni finalizzate alla tutela della salute. L'attività si svolge in collaborazione con gli “end user” industriali interessati alla successiva commercializzazione dei prototipi più maturi.Oltre agli acceleratori compatti per radioterapia, Enea mette a disposizione dell’industria anche la sensoristica laser spettroscopica trasportabile per applicazioni in situ nel settore alimentare, la