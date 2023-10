Tesla, capex 2023 supererà obiettivo fissato a inizio anno

Tesla

(Teleborsa) -, produttore statunitense di auto elettriche, ha detto che la suasupererà l'obiettivo di 7-9 miliardi di dollari fissato all'inizio dell'anno. In particolare, attualmente prevede che le capital expenditures supereranno inel 2023 e saranno comprese tra 7 e 9 miliardi di dollari in ciascuno dei due anni fiscali successivi."Le nostre spese in conto capitale sono, dato il numero e l'ampiezza dei nostri progetti principali in un dato momento, e potrebbero essere ulteriormente influenzate dalle incertezze sulle future condizioni del mercato globale - si legge in un filing alla SEC - Stiamo contemporaneamente sviluppando nuovi prodotti, costruendo o ampliando impianti di produzione in tre continenti, pilotando lo sviluppo e la produzione di nuove tecnologie per le celle di batterie, espandendo la nostra rete Supercharger e investendo in autonomia e altra formazione e prodotti abilitati dall'intelligenza artificiale".Tesla sottolinea che la propria attività ha "e, con una migliore gestione del capitale circolante che ha portato a giorni di vendite in sospeso più brevi rispetto a giorni di pagamento in sospeso, la nostra crescita delle vendite sta generalmente facilitando anche una generazione di cassa positiva".La società fondata da Elon Mush evidenzia che continuerà a utilizzare tali flussi di cassa, tra le altre cose, per. Allo stesso tempo, è probabile che "vedremo livelli più elevati di spese in conto capitale in determinati periodi a seconda del ritmo specifico dei nostri progetti ad alta intensità di capitale e di altre variabili potenziali come l'aumento dei prezzi dei materiali e gli aumenti della catena di approvvigionamento e delle spese di manodopera derivanti da cambiamenti nelle condizioni del commercio globale e disponibilità di manodopera".