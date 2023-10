Energia, IEA: domanda combustibili fossili troppo alta, servono misure più incisive

(Teleborsa) - La domanda diè ancora troppo alta per raggiungere l'obiettivo dell'Accordo di Parigi di limitare l'aumento della temperatura media globale a 1,5 °C. È la conclusione a cui giunge ildell'(IEA). Secondo la IEA, infatti, sarebbero necessarie misure ancora più incisive per mantenere vivo l'obiettivo di limitare ila 1,5 °C."Ciò rischia non solo di peggiorare glidopo un anno di, ma anche di minare la sicurezza del sistema energetico, che è stato costruito per un mondo più fresco con eventi meteorologici meno estremi – si legge nella nota che ha accompagnato la pubblicazione del rapporto –. Piegare la curva dellesu un percorso coerente con 1,5°C rimane possibile ma molto difficile. I costi dell’inazione potrebbero essere enormi: nonostante l’impressionante crescita dell’basata sulle politiche attuali, le emissioni globali rimarrebbero sufficientemente elevate da far aumentare la temperatura media globale di circa 2,4°C in questo secolo, ben al di sopra della soglia chiave stabilita nell’".In particolare, il World Energy Outlook 2023 ha sottolineato che nonostante la precarietà dei mercati del– caratterizzati dai timori per la sicurezza e dalle impennate dei prezzi dopo che la Russia ha tagliato leall'Europa – un incremento senza precedenti di nuovidi gas naturale liquefatto (Gnl), che entreranno in funzione a partire dal 2025, è destinato ad aggiungere più di 250 miliardi di metri cubi all'anno di nuova capacità entro il 2030, pari a circa il 45% dell'attuale offerta globale di. L'aumento di capacità ridurrà i prezzi e le preoccupazioni per l'approvvigionamento di gas, rischia però anche di creare un eccesso di offerta, dato che la crescita delladi gas è notevolmente rallentata rispetto agli anni 2010.Secondo le stime del rapporto, la domanda totale di energia dellaraggiungerà il suo picco intorno alla metà di questo decennio, mentre la continua crescita dinamica dell'energia pulita farà diminuire la domanda di combustibili fossili e le emissioni del paese asiatico.“La transizione verso l’energia pulita sta avvenendo in tutto il mondo ed è inarrestabile. Non è una questione di “se”, è solo una questione di “quanto presto” – e prima è, meglio è per tutti noi”, ha dichiarato il direttore esecutivo dell’IEA,. “I governi, le aziende e gli investitori devono sostenere le transizioni verso l’energia pulita anziché ostacolarle – ha aggiunto –. I vantaggi offerti sono immensi, tra cui nuove opportunità industriali e posti di lavoro, maggiore sicurezza energetica, aria più pulita, accesso universale all’energia e un clima più sicuro per tutti. Tenendo conto delle tensioni e della volatilità in corso nei mercati energetici tradizionali di oggi, le affermazioni secondo cui petrolio e gas rappresentano scelte sicure per il futuro energetico e climatico del mondo sembrano più deboli che mai”.