Tenaris cambia ISIN dal 31 ottobre

Tenaris

(Teleborsa) -, colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, ha annunciato ildell'emittente e la nomina di Banque Internationale à Luxembourg (BIL) come agente principale di LuxCSD (in sostituzione di BNP come depositario comune) dal 31 ottobre 2023.Di conseguenza, il codice ISIN delle azioni cambierà come segue: codice ISIN attuale: LU0156801721, ultimo giorno di negoziazione con l'attuale codice ISIN è il 30 ottobre 2023;, primo giorno di Borsa aperta con il nuovo codice ISIN è ilIl 31 ottobre 2023 ogni azione con l'attuale ISIN verrà scambiata con un'azione con il nuovo ISIN. Né il cambiamento del CSD dell'emittente né il cambiamento del codice ISIN avrannoconnessi alle azioni o agli ADR di Tenaris.