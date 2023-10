Zegna, ricavi 9 mesi salgono a 1,33 miliardi di euro. Fissa CMD

Ermenegildo Zegna

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, ha registratopari a 431 milioni di euro neldel 2023, in aumento del 20,8% su base annua e del 25% su base annua a valuta costante, con un tasso di crescita organica dell'11,3%. Per i, i ricavi sono stati pari a 1.334 milioni di euro, in crescita del 22,9% su base annua e del 24,8% su base valutaria costante, con un tasso di crescita organica del 19,2%.I ricavi dei primi nove mesi del 2023 riflettono ildellaa partire dal 29 aprile 2023, nonché il consolidamento della, precedentemente valutata con il metodo del patrimonio netto, a partire dalla stessa data."I nostri risultati di questo trimestre continuano a dimostrare la forza diffusa dei nostri tre marchi e la riuscita attuazione della nostra strategia - ha commentato il- Sono particolarmente lieto che stiamo ottenendo buoni risultati in un insieme diversificato di regioni, poiché l'in un ambiente altamente dinamico"."Sono fiducioso che i continui progressi del rebranding di ZEGNA, inclusa la piena implementazione della strategia One Brand in Cina, le opportunità di espansione per Thom Browne e l'integrazione e l'evoluzione di TOM FORD FASHION forniranno preziosi".Il gruppo ha anche annunciato che ospiterà un2023 presso il New York Stock Exchange, dove prevede di annunciare obiettivi finanziari aggiornati a medio e lungo termine, anche per il segmento Tom Ford Fashion.