Investimenti, Pictet AM: breve periodo domina scelte, giovani snobbano i PAC

(Teleborsa) - L'a conferma ilda parte di investitori e risparmiatori anche nel 2023, con l'85% degli italiani che si dichiara molto o abbastanza interessato (dal 76% del 2021). Il mutato contesto geopolitico e gli effetti su tassi di interesse, inflazione e difficoltà economiche hanno contribuito a sensibilizzare anche i soggetti meno coinvolti, con una soglia pari a zero degli "esclusi", ovvero coloro che si dichiarano non interessati ai temi finanziari. È quanto emerge dalla terza edizione dell'Tuttavia, il. L'interesse degli investitori per la finanza resta in larga parte legato all'entità del patrimonio, raggiungendo il totale campione per i clienti Private (con patrimonio finanziario da € 500K a oltre € 5 milioni), scendendo al 97% per i clienti Affluent (da € 50K a € 500K) e al 91% per i Mass Market (da € 10K a € 50K). Buoni, sebbene inferiori, sono anche i dati relativi a studenti e non investitori che complessivamente si dichiarano interessati nel 72% dei casi. In particolare, gli studenti over 18 passano al 78% rispetto al 51% del 2021.Tra gli strumenti utilizzati per, i, passando dal 27% del 2021 al 34% nel 2023, seguiti al secondo posto da eventi digitali. Questi due canali insieme sono cresciuti del 10% negli ultimi due anni. Di contro, si evidenza un lento e costante declino di stampa e tv nella dieta mediatica.Un maggiore interesse implica pertanto anche una(e conseguente volontà di saperne di più anche tra i grandi investitori). In particolare, 4 investitori private su 10 e 8 studenti su 10 non si reputano sufficientemente preparati. Un bisogno che mette in evidenza i principali ostacoli a un effettivo miglioramento delle conoscenze finanziarie: dal 2021, dove la difficoltà nel comprendere la materia era al primo posto (31% degli intervistati), oggi quest'ultima cede il podio alla percezione di mancanza di contenuti o di referenti ritenuti affidabili, indicate dal 35% del campione.Secondo la ricerca di Pictet AM, "il connubio tra mercati finanziari turbolenti, incertezza economica, emotività mal gestita e ridotta educazione finanziaria, porta inevitabilmente a". Nell'ultimo anno, in particolare, la maggiore complessità del mercato, unita alla velocità e superficialità dell'informazione, ha generato un forte bias rispetto all'orizzonte temporale di investimento. A prevalere è infatti la visione di breve o brevissimo termine (), una rilevazione che emerge sia dalla preferenza ad informarsi su canali che offrono contenuti semplici e immediatamente fruibili (i social network, appunto), sia dai desiderata di impiego finanziario.Analizzando poi la propensione all'investimento per fasce d'età, emerge un: un giovane, infatti, dato l'orizzonte temporale più lungo e la tendenziale maggiore propensione al rischio, sarebbe il soggetto più indicato per investire in azioni, mentre dalle evidenze della ricerca risulta che l'azionario cresce d'attrattività con l'avanzare dell'età. Analogamente, iper iniziare il proprio percorso di pianificazione finanziaria e investimento di lungo periodo: i Piani di Accumulo (PAC). Più in generale, tra i non investitori (giovani inclusi), la liquidità sul conto resta una priorità, seguita da immobili, BTP e obbligazioni. Mentre tra gli investitori le obbligazioni sono al primo posto (45%), seguite da immobili (21%), liquidità (16%) ed azioni (11%)."L'accresciuta consapevolezza della materia stenta a tradursi in conoscenza e padronanza degli strumenti di investimento, osteggiate dalla complessità, percepita da investitori e non investitori, determinando scelte di investimento inefficienti, focalizzate spesso sul breve termine - commenta- Esempio emblematico sono ancora una volta i giovani: oltre la metà di loro si informa quasi quotidianamente su temi finanziari, prediligendo i canali social a loro più vicini come linguaggio e format, salvo poi non ritenersi soddisfatti dei contenuti e dell'affidabilità dei referenti e prediligendo come scelte di investimento liquidità e immobili, piuttosto che un ingresso graduale nei mercati azionari tramite un PAC".