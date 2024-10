UCBM, Guglielmelli: "Osservatorio su salute globale leva fondamentale per condivisione best practice"

(Teleborsa) - "È un'iniziativa fondamentale in questo momento storico in cui la salute per il bene della persona deve essere sempre più configurata a livello globale in tutti i contesti possibili". È quanto affermacommentando – a margine dellala presentazione dell'Osservatorio sulla salute globale e di un Laboratorio di ricerca volto a identificare le barriere che frenano l'adozione delle tecnologie abilitanti nel Sistema Sanitario Nazionale e a coinvolgere aziende, agenzie sanitarie e imprese del settore."L'Osservatorio – prosegue– è una leva fondamentale per i momenti di condivisione di tutte le buone pratiche, e anche di esperienze negative, per essere sempre più resilienti verso il futuro. Intesa Sanpaolo è stato l'ente promotore di questo Osservatorio sulla salute globale ma anche è un orgoglio aver ospitato qui oggi l'iniziativa Build Your Future che guarda a orientare nel modo giusto tutti i giovani delle scuole, i giovani del mondo della ricerca, per fare le scelte giuste attraverso un orientamento basato sul reverse placement. Oggi ho visto un clima davvero molto stimolante ed entusiasmante anche nelle gare a cui hanno partecipato gli studenti nel corso dell'evento. Nel futuro bisognerà essere consapevoli in modo sempre più avanzato su che profilo professionale si vuole diventare, su quali sono le competenze giuste da acquisire. In tutti i settori industriali c'è bisogno sempre più di una consapevolezza che guidi le persone nel modo giusto".