L’emigrazione giovanile italiana: in 13 anni emigrati 550mila giovani

(Teleborsa) - Tra il 2011 e il 2023,ridotti a 377mila considerando i rientri. È quanto emerge dal rapporto "", realizzato dalla. Il valore economico del capitale umano emigrato è stimato a, una cifra che potrebbe triplicare a causa della sottovalutazione dei dati ufficiali.Per ogni giovane che arriva in Italia da Paesi avanzati, otto italiani scelgono di trasferirsi all’estero, posizionando. L'Italia. Il fenomeno, definito come "un'emigrazione intensa e inedita", coinvolge principalmente laureati e diplomati del Nord Italia.Perl'emigrazione giovanile è iniziata cone ha ripreso forza dopo la pandemia, anche in un contesto di disoccupazione giovanile in calo. La motivazione principale sembra essere la qualità del lavoro più che il tasso di disoccupazione, evidenziando i ritardi del mercato del lavoro italiano rispetto agli altri Paesi europei.Secondo il rapporto,Inoltre, il 69% degli expat ha una visione ottimistica del futuro, rispetto al 45% di chi è rimasto., preferendo condizioni lavorative migliori, opportunità di studio e una qualità della vita superiore.Un terzo degli emigrati prevede di restare all'estero, mentre un altrose le condizioni nel Paese non miglioreranno, aggravando ulteriormente il fenomeno. Le cause di questa fuga sono la mancanza di meritocrazia, un mercato del lavoro rigido e la scarsa apertura internazionale.