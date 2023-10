Invimit, due scadenze per il Progetto Virgilio

(Teleborsa) -, società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha comunicato che, con riferimento al, ilsi chiuderà il termine per la presentazione dell'accordo di riservatezza per l'accesso alla virtual dataroom, e che i soli investitori che abbiano tempestivamente presentato tale accordo, potranno presentare la manifestazione di interesse non vincolante entro il prossimoIl Progetto Virgilio prevede, un asset di circa 388.000 mq di proprietà del Comparto 8 quater del Fondo i3-Sviluppo Italia, gestito da Invimit SGR. Il progetto prevede lo sviluppo di circa 135.000 mq di superficie lorda edificabile e la realizzazione di uno dei più grandi parchi urbani di Milano, che si estenderà sul 75% dell'area.