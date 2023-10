Valsoia proroga accordo con Vallé Italia al 2027

Valsoia

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei prodotti per l'alimentazione salutistica e quotata su Euronext Milan, hadei condimenti e basi vegetali a marca Vallé, fino al 30 giugno 2027.L'accordo è stato originariamenteed è entrato in vigore il 1° gennaio 2022, con una durata iniziale fino al 30 giugno 2025. Questa proroga estende ulteriormente la "proficua collaborazione tra le due aziende", si legge in una nota."L'anticipata proroga fino al 2027 dell'accordo per la distribuzione tra Valsoia e Vallé Italia riflette lae l'ottima collaborazione tra i nostri team in questi primi due anni di lavoro insieme - ha commentatodi Valsoia - Siamo orgogliosi di gestire la distribuzione esclusiva in Italia della marca Vallé, iconico brand da sempre vegetale e leader italiano dei condimenti spalmabili, il cui valore al consumo supera i 20 milioni di euro in Italia".