Vinci, Standard Ethics abbassa outlook a Stabile

Vinci

(Teleborsa) - Standard Ethics hadi, importante gruppo industriale francese,. Il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "EE-" è confermato. Si tratta del quinto notch su nove (nella fascia "Adequate") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Gli analisti scrivono che la società francese appare: rendiconta adeguatamente le attività extra-finanziarie, adotta policy ESG e fissa obbiettivi coerenti di natura ambientale. È apprezzabile l'ampia partecipazione dei dipendenti al capitale dell'azienda.Come già segnalato in passato, sonodella Sostenibilità con particolare riferimento a una maggiore separazione dei poteri ed al raggiungimento della parità di genere nel CdA, così come sono benvenute ulteriori implementazioni nello ESG risk management.La metodologia di Standard Ethics tiene conto della complessità del settore, delle crescenti richieste internazionali in materia di gestioni dei rischi, del fatto che le operazioni di Vinci sono condotte a livello globale, inin ambito fiscale, di sicurezza sul lavoro e rischio corruzione.