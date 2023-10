Aeroporto Bologna ottiene via a proroga misure anti rumore su Bologna

(Teleborsa) -ha reso noto che, a seguito di unanime decisione dei componenti della, l'odierna Ordinanza della Direzione Territoriale Emilia-Romagna dell', sia in decollo sia in atterraggio,inter istituzionali nel mese di giugno scorso ed attuate negli scorsi mesi,Ciòdelle misuresulla città di Bologna, e sempre fatte salvo necessità imprescindibili legate alla sicurezza e safety delle operazioni di volo.La società di gestione del Marconi esprimedei componenti, assieme al gestore, la Commissione e per la comune e costante ricerca di un approccio bilanciato rispetto a tali tematiche, nel rispetto della regolamentazione e delle migliori prassi internazionali.