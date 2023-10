Azionario, come scegliere fra Small e Mid Cap con una congiuntura diffficile

(Teleborsa) - Non è un buon momento per investire in, cherispetto ad un reddito fisso, che in questa fase offre rendimenti elevatissimi. E’ il caso dell'investimento initaliane, che al momento vieneeconomica e dalle incertezze conseguenti alla. Per questo gli analisti dinon consigliano di investire nelle PIMI italiane, se non in modo selettivo, premiando quelle con una certa visibilità ed operanti in settori che al momento. Sono aticiclici.L’investimento in azioni di società a media e piccola capitalizzazione viene scoraggiato anche se guardiamo alle. Il mercatoitaliano nell'ultimo mese al 19 ottobre 2023 ha, ma si conferma in rialzo del 14,9% su base annua. L'indice, rappresentativo delle società a media capitalizzazione, ha registrato una performance peggiore, ha sottoperformando l'indice principale del 1,4 punti percentuali nell'ultimo mese (-16,9% da inizio anno su base relativa). Anche l'indice, rappresentativo delle piccole imprese ha fatto peggio (-5,3%) registramdo una performance di 1,6 punti percentuali inferiore al mercato (-24,9% su base relativa dall’inizio del 2023). Guardando alle performance delle PMI in Europa, l'indicenell'ultimo mese, registrando una performance anche peggiore rispetto alle mid/small cap italiane.Nel frattempo, i, poiché i deficit pubblici accumulati negli anni di pandemia dalle principali economie a livello globale stanno creando un eccesso di offerta. In particolare,, riportando alla luce antichi problemi come lo squilibrio del rapporto debito/PIL, le preoccupanti dinamiche demografiche e la scarsa produttività della forza lavoro.Uno, che rappresentano un’asset class relativamente più rischiosa dei titoli di stato, soprattutto in termini di liquidità. Dal punto di vista operativo, Intermonte ritiene che, con alcuni settori che iniziano a riflettere il deterioramento economico in corso, anche se il rischio di una vera e propria recessione resta piuttosto limitato. Nel contesto attuale, dunque, gli analisti consigliano agli investitori diaziendale, almeno in termini relativi. "Riteniamo che le valutazioni - si sottolinea - siano particolarmente interessanti in alcuni settori, come quello dei servizi tecnologici alle imprese"., i rimborsi nei primi 8 mesi dell’anno sono stati pari a circa 1,8 miliardi di euro e ad oggi non sembrano esserci ancora i presupposti per un’eventuale inversione di tendenza.Nella sua revisione trimestrale del 7 settembre 2023,ha pubblicato i dati aggiornati sulla raccolta PIR del secondo trimestre 2023, che evidenziadi euro, mentre ihanno registratodi euro. In termini di AuM, i PIR ordinari hanno gestito 17,5 miliardi di euro, mentre 1,5 miliardi di euro sono stati investiti in fondi PIR alternativi. Secondo l'Osservatorio PIR, iin luglio e agosto sono rimastii, pari rispettivamente a -169,4 milioni di euro e -87,5 milioni di euro. Di qui l'auspicio che ildi sostenere un mercato azionario in difficoltà, rinnovando gli incentivi alle nuove quotazioni e consentendo agli investitori di detenere più di un Piano Individuale di Risparmio (PIR).