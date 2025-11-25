Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 24/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Prepotente rialzo per il FTSE Mid Cap, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,56% sui valori precedenti.
Tecnicamente, il FTSE Mid Cap è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 58.221, mentre il supporto più immediato si intravede a 57.044. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 59.398.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)