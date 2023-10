Ue, Gentiloni: contesto economico è di rallentamento, non di recessione

(Teleborsa) - Il Commissario europeo agli Affari economici,, ha dichiarato che il contesto economico "non è di recessione ma di rallentamento, è fondamentale sfruttare al meglio tutte le risorse a disposizione. Ilconsente all'Italia di sviluppare una politica di investimento e non di austerità". In un messaggio alla Conferenza internazionale di Unioncamere a Torino, Gentiloni ha spiegato che "l'attuazione dei progetti dipende da, è necessario rafforzare le amministrazioni locali e il mondo delle imprese". "Le– ha aggiunto Gentiloni – possono svolgere questo tipo di raccordo e offrire sostegno tecnico e operativo di cui le imprese hanno bisogno per accedere alle opportunità del piano"."In un momento di tensioni commerciali globali dobbiamo stare attenti a evitare la trappola del. Ma al tempo stesso non possiamo ignorare che altri attori globali stanno portando avantipiù attive del passato, soprattutto nel settore delle tecnologie pulite", ha poi sottolineato."La Ue non può permettersi di rimanere indietro in questa corsa globale alle, un settore cruciale per il futuro, nè – ha proseguito Gentiloni – possiamo permetterci di sviluppare nuove e rischiose dipendenze su materie prime, prodotti e tecnologie strategiche".Il commissario ha infine ricordato che le proposte della Ue "sono una prima risposta, ma ladeve essere sostenuta con risorse comuni per finanziare progetti comuni europei".