Educazione finanziaria, Zani (Tendercapital): "Promuovere cultura diffusa partendo dai giovani"

(Teleborsa) - "Il mese di novembre, tradizionalmente dedicato all', rappresenta un'opportunità fondamentale per riflettere sull'importanza di acquisirein ambito economico. In un contesto globale sempre più complesso e interconnesso, l'educazione finanziaria. E' quanto afferma Moreno Zani, Presidente di Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell’asset management, intervenuto in occasione del mese di novembre dedicato all’educazione finanziaria.L''educazione finanziaria, secondo Zani, "è unoper consentire a cittadini, famiglie e imprese di compiere, gestire le risorse in modo responsabile e pianificare il futuro con maggiore sicurezza"."Soprattutto in un momento storico segnato da incertezze economiche e cambiamenti rapidi – ha proseguito – è, che partama coinvolga. Le scuole rappresentano il luogo ideale per avviare questo percorso, sensibilizzando i più giovani sull'importanza di una gestione consapevole delle risorse finanziarie. Investire in educazione finanziaria significa investire nel benessere delle persone, nella loro capacità di affrontare le sfide quotidiane e di contribuire attivamente alla crescita del nostro sistema economico e sociale".Per Moreno Zani,del settore hanno "il dovere di collaborare affinché lama come una risorsa accessibile a tutti. Solo così possiamo costruire una società più inclusiva, informata e resiliente".