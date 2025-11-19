Milano 11:50
Educazione finanziaria, Zani (Tendercapital): "Promuovere cultura diffusa partendo dai giovani"

(Teleborsa) - "Il mese di novembre, tradizionalmente dedicato all'educazione finanziaria, rappresenta un'opportunità fondamentale per riflettere sull'importanza di acquisire competenze e conoscenze in ambito economico. In un contesto globale sempre più complesso e interconnesso, l'educazione finanziaria non è più un'opzione, ma una necessità". E' quanto afferma Moreno Zani, Presidente di Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell’asset management, intervenuto in occasione del mese di novembre dedicato all’educazione finanziaria.

L''educazione finanziaria, secondo Zani, "è uno strumento imprescindibile per consentire a cittadini, famiglie e imprese di compiere scelte consapevoli, gestire le risorse in modo responsabile e pianificare il futuro con maggiore sicurezza".

"Soprattutto in un momento storico segnato da incertezze economiche e cambiamenti rapidi – ha proseguito – è essenziale promuovere una cultura finanziaria diffusa, che parta dai giovani ma coinvolga tutte le generazioni. Le scuole rappresentano il luogo ideale per avviare questo percorso, sensibilizzando i più giovani sull'importanza di una gestione consapevole delle risorse finanziarie. Investire in educazione finanziaria significa investire nel benessere delle persone, nella loro capacità di affrontare le sfide quotidiane e di contribuire attivamente alla crescita del nostro sistema economico e sociale".

Per Moreno Zani, cittadini, istituzioni e operatori del settore hanno "il dovere di collaborare affinché la finanza non sia percepita come un mondo distante, ma come una risorsa accessibile a tutti. Solo così possiamo costruire una società più inclusiva, informata e resiliente".
