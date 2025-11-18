Industrie Chimiche Forestali, ricavi 9 mesi calano a 54,1 milioni di euro. Migliora la marginalità

Industrie Chimiche Forestali

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, ha chiuso iconpari a 54,1 milioni di euro, in diminuzione rispetto a 57,6 milioni di euro dell'analogo periodo del 2024.L'si attesta a 7,2 milioni di euro, evidenziando un aumento rispetto al 30 settembre 2024 sia in valore assoluto (7 milioni di euro nel precedente periodo), sia in termini di EBITDA margin che si attesta al 13,3% (12,2% al 30/09/2024).Al 30 settembre 2025 l'è pari a circa 10 milioni di euro, anch'esso in miglioramento rispetto a 11,5 milioni di euro al 30 giugno 2025, dopo cash out straordinari relativi all'acquisto di azioni proprie per 5,3 milioni di euro (di cui 4,4 milioni di euro per l'esercizio del Diritto di Vendita disposto dall'Assemblea degli azionisti tenutasi in data 8 gennaio 2025 e 0,9 milioni di euro per il piano di buy-back ordinario) e il pagamento del dividendo per 1,2 milioni di euro effettuato a maggio.Al 30 settembre 2025 ilgenerato è stato quindi pari a circa 3 milioni di euro."L'attività operativa di Forestali procede inesorabile nonostante il turbolento contesto economico globale - ha commentato l'- I settori della calzatura e della pelletteria soffrono per il rallentamento dei consumi finali mentre i settori auto, imballaggio flessibile e applicazioni industriali mantengono vivacità compensando quasi integralmente i volumi mancanti. La diversificazione di mercato premia e ci permette di consolidare buoni risultati economici e finanziari. Procede l'attuazione del piano investimenti previsto a budget. Anche nei mesi di ottobre e novembre siamo allineati all'andamento dei primi nove mesi dell'esercizio".