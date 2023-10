Risparmio, torna "cauto ottimismo". Giovani desiderosi di autonomia finanziaria

(Teleborsa) - Nel 2023 si osserva un, con una situazionee che permette di vivere con maggiorelmeno fino a quando l’orizzonte è immediato. Nel corso del 2023, nonostante continuino a prevalere le famiglie che lamentano la difficoltà di tenuta o il peggioramento del tenore di vita, cresce chi dichiara di aver avuto un miglioramento del proprio tenore, in crescita rispetto al 2022 (14% vs. 7%), mentre coloro che lamentano un peggioramento scendono (13% vs. 19%). Di fatto questi dati segnano un ritorno a una situazioneInfatti, nel 2022, dopo un anno in cui aveva prevalso una ventata di ottimismo (2021), gli italiani erano stati investiti, alimentata da un nuovo contesto fuori controllo: il conflitto in Ucraina e la spirale inflazionistica che faceva temere un rischio di recessione.E' la fotografia scattata dall' indagine annuale dellealizzata assieme all'Ipsos e pubblicata come ogni anno alla vigilia dellache sarà celebrata domani, martedì 31 ottobre.Sul temainterverranno il Presidente di Acri Francesco Profumo, il Presidente di Abi Antonio Patuelli, il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.Il rapporto segnala che la capacità delle famiglie di gestire una situazione complessa e far fronte a spese quotidiane e impreviste ci restituiscono "Si conferma "l’attitudine tradizionalmente positiva degli italiani verso il risparmio; si riscontra anche per le famiglie più in difficoltà economiche che si sono sforzate di aumentare il risparmio, facendo meno ricorso a prestiti o ai risparmi accumulati".: è associato per lo più alla tranquillità (39%), ma anche a tutela (22%), saggezza (16%) e crescita (10%); risparmiare implica anche una proiezione al futuro per un italiano su quattro. Allo stesso tempo, per un italiano su tre, il risparmio oggi, più di un anno fa, implica fare dei sacrifici (29% vs 25% nel 2022).Guardando al futuro, l, locale, fino ad arrivare a quella europea e mondiale, portano gli italiani da un marcato pessimismo dello scorso anno ad undell’anno in corso, trainato da, specie nella generazione di mezzo. Solo riguardo la situazione del Paese non si osserva questo minore pessimismo, i dati rimangono in linea col 2022.le famiglie colpite da una situazione lavorativa sfavorevole sono diminuite grazie al progressivo calo del tasso della disoccupazione che si osserva nel Paese. Al contempo, il tenore di vita è migliorato per il 14% (contro un 7% del 2022) e cala la quota di coloro che hanno visto peggiorare la propria condizione economica (dal 19% nel 2022 al 13% di quest’anno).non si arresta e continua a mantenere elevato il livello di preoccupazione della popolazione italiana circa l’impatto sul proprio bilancio familiare; circa un terzo degli italiani si dichiarano molto preoccupati. Ma nel frattempo hanno adottato strategie di contenimento che sembrano risultare loro efficaci, dalla ricerca di offerte, all’apertura a nuovi prodotti e all’acquisto online., si nota una crescita della propensione verso strumenti finanziari più sicuri, a scapito dell’immobilismo e della liquidità, certamente legata sia all’inflazione, sia ai maggiori rendimenti che offrono molti intermediari e i titoli di stato. Questo in un quadro, comunque, diQuanto ai più giovani "lamentano una, una bassa autonomia gestionale e sono molto interessati ad approfondire i temi. La sfida è quindi culturale e educativa, perché ambiscono a una autonomia che raggiungono solo tardi e a fatica".Da segnalare che in questo scenario incerto, ", sostenuta comunque dalle nuove generazioni: i dati evidenziando una pnelle azioni e nelle scelte che verranno prese(51% si fida vs 49% non si fida)".A intaccare la fiducia - spiega il rapporto -la politica dei tassi di interessi dellaper contrastare l’inflazione: hache si sono trovate a pagare interessi più alti su mutui, prestiti, e finanziamenti, che sono tra le più critiche verso l’UE".