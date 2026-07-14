Milano 12:14
52.553 -0,49%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:14
10.455 -0,41%
Francoforte 12:14
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Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (+0,16%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 24.213,72 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (+0,16%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto +0,16%, a quota 24.213,72 in apertura.
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