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Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 24.030,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 24.030,18 in apertura.
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