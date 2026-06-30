Milano 9:18
51.421 +0,50%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
52.183 +0,59%
Londra 9:18
10.503 +0,18%
24.833 +0,84%

Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,13%)

Il CAC40 prende il via a 8.377,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,13%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto +0,13%, a quota 8.377,86 in apertura.
Condividi
```