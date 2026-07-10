Milano 10:32
52.611 +0,44%
Nasdaq 9-lug
29.727 0,00%
Dow Jones 9-lug
52.487 +0,27%
Londra 10:33
10.476 +0,04%
Francoforte 10:32
25.099 -0,08%

Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,03%)

Il CAC40 prende il via a 8.324,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,03%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto -0,03%, a quota 8.324,07 in apertura.
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