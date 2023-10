Sciuker Frames, Banca Profilo taglia target price e conferma Buy

Banca Profilo

Sciuker Frames

(Teleborsa) -ha abbassato il(aper azione dai precedenti 15,1 euro) e confermato il) su, gruppo quotato su Euronext Growth Milan (EGM) e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre del 2023 e l'acquisto delle società Diquigiovanni e D&V Serramenti.Gli analisti ricordano che: il VoP pro-forma è previsto a 200 milioni di euro. Escludendo la VoP sia DQG che D&V 2023 (35 milioni e 30 milioni), la guidance per il 2023 sul Gruppo SCK stand-alone (Sciuker Frames, Ecospace, Teknika e GC Infissi) è di 135 milioni di euro, in calo rispetto alle precedenti previsioni per il 2023 pari a 224 milioni di euro. La società ora stima un EBITDA pro-forma per il 2023 a 45 milioni di euro (rispetto ai precedenti 65 milioni di euro).Banca Profilo stima che i ricavi dell'crescano a un CAGR 22-25 del 31,2% (rispetto al precedente 24,8%), ipotizzando un VoP nel 2023 a 35 milioni di euro per DQG e 30 milioni di euro per D&V (secondo le linee guida della società). Per quanto riguarda, riduce le previsioni a causa dello stop dei nuovi appalti e del rallentamento dei trasferimenti dei crediti d'imposta. I ricavi di Ecospace sono destinati a diminuire ad un CAGR 22-25 del -29,8% rispetto al precedente +12,8%.Gli analisti arrivano con un2023 pari a 44,5 milioni di euro, in linea con le previsioni della società per il 2023. Prevedono che l'EBITDA cresca a un CAGR 22-25 del 3,7% (rispetto al precedente 18,7%). Nel complesso, prevedono che DQG e D&V compenseranno solo parzialmente la contrazione del business Ecospace, sia in termini di VoP che di EBITDA. Tuttavia, consentiranno di mantenere invariato iloltre il 20% e di rafforzare l'espansione del Polo Industriale e la leadership di mercato.