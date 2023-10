Fine vendemmia, Confagricoltura: Qualità uve alta, ma cala produzione tra Bologna e Imola

(Teleborsa) -dalle aziende agricole della Città Metropolitana di Bologna. Secondo un’indagine realizzata dasui propri associati, la produzione è calata del 30-35% nei vigneti del capoluogo emiliano e, a causa degli effetti del maltempo e delle malattie fungine. Nonostante queste difficoltà, le viti hanno prodotto grappoli di grande qualità, rendendo così meno amara la vendemmia per gli agricoltori.“C’è molto rammarico, perché poteva essere davvero un’annata memorabile - commentai, vice-presidente di Confagricoltur a Bologna – Le previsioni iniziali, purtroppo le condizioni meteo avverse e la comparsa delle fitopatie hanno colpito gran parte dei nostri vigneti. Il clima instabile dellaoltre alle diverse grandinate che hanno arrecato problemi importanti anche alle strutture, è stato un vero e proprio innesco per le fitopatie, che hanno danneggiato le produzioni di molte aziende agricole, soprattutto quelle che seguono una coltivazione biologica"."La situazione è poi in parte migliorata nell’ultimo periodo,, conclude Caliceti.